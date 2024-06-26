Yüksekova'da gökyüzünde ürküten görüntü

Kaynak: İHA
Yüksekova'da gökyüzünde ürküten görüntü

Hakkari, Yüksekova'da geceleyin gökyüzünde ilginç bir olay kaydedildi; Büyükçiftlik'te bulutların arasında insan yüzünü andıran bir silüet gözlemlendi.

Hakkari'nin Yüksekova bölgesindeki Büyükçiftlik beldesinde, geceleyin yaşanan şiddetli yağışlar sonrası gökyüzünde ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

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Vatandaşlar, bulutların arasında insan yüzünü andıran bir silüetin belirdiğine tanık oldu. İsmail Onat adındaki bir yerel sakin, bu nadir doğa olayını cep telefonu kamerasıyla ölümsüzleştirdi.

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Onat, "Gece balkonumdan yağmuru izlerken, bulutların arasında insan yüzüne benzer bir şekil fark ettim ve hemen kayıt altına aldım" diye konuştu. Bu olağandışı görüntü, bölgedeki yoğun yağışların ardından gözlemlendi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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