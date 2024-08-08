Yüksekova'da koyun sürüsünün geçişi renkli görüntüler oluşturdu

Bahar aylarında Yüksekova'nın verimli yaylalarına çıkan küçükbaş hayvan sürüleri, kış için yerleşim alanlarına dönüş yolculuğuna başladı.

Doski bölgesindeki Mergezer Yaylası'ndan Akalın köyüne gitmekte olan koyun sürüsü, Yüksekova ilçe merkezinden geçerken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Şehir merkezinden geçen sürü, gece boyunca devam edecek yolculuğuna devam etti.

Hamdi Ömgün, sabah saatlerinde berivanların (koyun sağan kadınlar) koyunları sağdıktan sonra araçlarla şehir merkezine döndüğünü belirtti.

Ömgün, “Berivanlar koyunları sağdıktan sonra şehir merkezine döndü. Biz de sırasıyla Bulaklı, Dağdibi ve Gürdere köylerine uğrayarak Dilekli kampına geldik. Çevre yolundan havaalanı yolunu takip ederek Akalın Mahallesi’ne gideceğiz. Kışı orada geçireceğiz. Yaz aylarında yaylaya çıkarak geçimimizi küçükbaş hayvancılıkla sağlıyoruz. 6 aydır yaylada bulunuyorduk, 2 gündür ilçeye dönmek için yolculuk yapıyoruz. Şehir merkezindeki insanlar bizi hoş karşılıyor, bazıları ise bu durumu şaşırtıcı buluyor” dedi.