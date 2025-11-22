Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamalarla siyah beyazlı taraftarların tepkisini çeken Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

'BEŞİKTAŞ'A SATAŞMADIM, İDDİAMIZI SÖYLEDİM'

Ekol TV'ye konuşan Yüksel Yıldırım, "Ürpertici şeyler var. Ölümleri tehditleri almaya başladım. Emniyete bütün şeyleri gönderdim. TFF'ye gönderdim. Herkesi ayağa kaldırdım. Beşiktaş'a hiç sataşmadım. Sadece iddiamızı söyledim. Yarın önemli maça çıkacağım. Kimi konuşacağım? Tabii ki Beşiktaş'ı konuşacağım." ifadelerini kullandı.

YÜKSEL YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş maçıyla ilgili hafta içi açıklamalarda bulunan Yüksel Yıldırım'ın, "Beşiktaş maçı, kadro ve oyun açısından Galatasaray maçına göre daha kolay görünüyor. Orkun ve Rafa'nın durumu bizim için belirleyici değil. Beşiktaş yenilmez değil, defalarca kaybetti. Galatasaray ve Fenerbahçe gibi bir hava yok. Bizim için eş bir rakip ve onları yenmek için sahada olacağız" şeklinde konuşmuştu.