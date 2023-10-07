Yüksel Yıldırım'dan Igor Tudor itirafı. Takımın başına geçeceği konuşuluyordu

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrılmasının ardından Igor Tudor’u başa getireceği konuşulan Samsunspor’da başkan Yüksel Yıldırım’dan konuya ilişkin açıklama geldi.

“ARTIK GÜNDEMİMİZDE YOK”

Igor Tudor ile görüştüğünü belirten Yıldırım, "Kendisi Türkiye'ye gelmeyi düşünmediğini ve İtalya'da çalışmak istediğini, o yüzden İtalyan takımlarından teklif beklediğini söyledi. Bu nedende Tudor artık gündemimizde yok" dedi.



“BU İŞ SADECE PARAYLA OLMUYOR”

Sürecin yavaş ilerlediğini dile getiren Başkan yıldırım, "En büyük sıkıntımız hocaların Samsunspor'u iyice izleme ve görme talepleri. Bu da zaman alıyor. Süreç hızlı ilerlemiyor, üzülüyorum. Bu işler sadece parayla olmuyor. Samsunspor'un bulunduğu konum ve transfer yasağı alma ihtimalinden dolayı görevi çok riskli görüyorlar ve yanaşmıyorlar" diye konuştu.