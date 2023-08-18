Yulaf bitkisi neye iyi geliyor?

Guatra iyi gelen yulaf bitkisinin faydaları dikkat çekti. Yulaf bitkisiyle ilgili tüm detaylar…

Yulaf bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Guatra iyi gelen yulaf bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Yulaf bitkisiyle ilgili detaylar…

YULAF BİTKİSİ NEDİR?

Buğdaygiller familyasından; daha ziyade hayvan olarak yetiştirilen otsu bir bitkidir. Nişasta bakımından zengindir.

YULAF BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Çocukların hazım güçlüklerini giderir.

-Bedeni ve ruhi yorgunlukları giderir.

-İdrar söktürür.

-Vücuda rahatlık verir.

-Kandaki şeker miktarını düşürür.

-İktidarsızlığı giderir.

-Guatrı önler.

-Mide ve bağırsak bozukluklarını giderir.

-Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

-Tokluk hissini arttırarak kilo vermeye yardımcı olur.

-Cilt bakımı için kullanılabilir.

- Çocuklarda astım riskini azaltır.

- Sakinleştirici etkisi ile depresyona iyi gelir.

NASIL KULLANILIR?

Kuru yulaf taneleri su veya sütle kaynatılıp yulaf lapası yapılarak ya da taneleri ezilip yulaf ezmesi şeklinde içine bal, şeker ya da meyve katılarak yenir.

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