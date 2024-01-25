Yulaf ezmesinin yararları şaşırtıyor

Yulaf ezmesi, yulafın buharda pişirilip ezilmesi ve kurutulmasıyla elde edilen bir tahıl ürünü.

YULAF EZMESİNİN FAYDALARI

Yulaf ezmesi, lif, protein, magnezyum, demir, çinko, fosfor, B vitaminleri ve E vitamini gibi besin öğeleri açısından zengindir. Bu besin öğeleri, vücudun enerji, bağışıklık, sindirim, kan şekeri, kolesterol, kas ve kemik sağlığı gibi pek çok fonksiyonunu destekler.

Yulaf ezmesi, beta glukan adı verilen bir çeşit çözünür lif içerir. Beta glukan, bağırsaklarda su ile birlikte jel kıvamına gelerek tokluk hissi sağlar, kolesterolü düşürür, kan şekerini dengeler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve iltihaplanmayı azaltır.

Yulaf ezmesi, antioksidan özellik gösteren avenantramid adı verilen bir bileşik içerir. Avenantramid, kan damarlarını genişleterek kan akışını artırır, kan basıncını düşürür, kalp hastalığı riskini azaltır ve cilt sağlığını korur.

Yulaf ezmesi, gluten içermeyen bir tahıldır. Bu nedenle, gluten intoleransı veya çölyak hastalığı olan kişiler için güvenli bir besin kaynağıdır. Ancak, yulaf ezmesinin işlenmesi sırasında gluten içeren diğer tahıllarla bulaşma olabileceği için, gluten duyarlılığı olan kişilerin mutlaka gluten içermediği belirtilen yulaf ezmesi ürünlerini tercih etmeleri gerekir.