Yulaf yiyen 13 kişi öldü. 4 kişi komada

Namibya'da aynı aileden 13 kişi, zehirli madde ile karışan yulafı yedikleri için hayatını kaybetti. Yetkililer 4 kişinin daha durumunun ağır olduğunu belirtti

Yulaf yiyen 13 kişi öldü. 4 kişi komada

AA'nın haberine göre, zehirli madde ile karışan yulağı yiyen 13 kişi öldü, 4'ü komada.

Namibya Sağlık Bakanlığı Doğu Kavango Bölgesi Direktörü Waita Kapumburo, ülkenin kuzeyindeki Kavango bölgesinde aynı aileden 13 kişinin, evde yapılan alkolden arta kalan bir madde ile karıştığı için zehirli olduğu belirtilen yulafı tükettiğini söyledi.

Kapumburo, zehirli yulafı tüketen 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Zehirden etkilenenlerin Rundu Eyalet Hastanesine kaldırıldığını belirten Kapumburo, bölgeye sağlık ekiplerinin gönderildiğini kaydetti.

Kapumburo, hayatını kaybedenlerin 2 ila 33 yaşlarında ve aynı aileden olduğu, bu yulafı tüketen 4 kişinin daha durumunun ağır olduğunu belirtti.

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