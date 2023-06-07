Yunan basını yazdı: CIA Direktörü 'gizlice' Meriç ve Dedeağaç'ı ziyaret etti

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün, resmi temaslar için gittiği Yunanistan'da, Meriç ve Dedeağaç'a "gizli" bir ziyaret yaptığı iddia edildi.

AA'nın Yunanistan basınından aktardığına göre Burns'ün 2 Haziran'daki Dedeağaç ziyaretine CIA ajanlarının eşlik ettiği iddia edildi.

Haberlerde, Burns'ün Dedeağaç ve Meriç ziyaretinden Yunanistan istihbaratı ve polisinin haberdar olmadığı ileri sürüldü.

Ta Nea gazetesinin haberinde ise Burns'ün 30 Mayıs’ta da Atina'da temaslarda bulunduğu belirtilmişti.