Yunan Sahil Güvenlik ölüme terk ettiği bottan tam 56 kaçak göçmen çıktı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden denize açılan Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenlerin önü Yunan ekiplerince kesildi. Botları Türk karasularına itilip, ölüme terk edilen kaçak göçmenleri yine kurtarma görevi Türk Sahil Güvenlik ekiplerine düştü.
Ölüme terk edilen kaçak göçmenlerin bulunduğu bölgeye yetişen Sahil Güvenlik ekipler ip atılarak, botun yanına çekildi.
Kurtarma operasyonunu Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdi. Ayvacık ilçesi açıklarında açıklarında lastik bot üzerinde çok sayıda kaçak göçmenle karşılaşan TCSG-84 botunda görevli askerler,hemen olaya müdahale etti.İşte o bottan 56 kaçak göçmen çıktı.
Sahil Güvenlik Ekiplerince karaya çıkarılan kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.