Yunanistan 20 F-35 daha alıyor

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Atina yakınlarındaki bir askeri hava üssünü ziyaretinde yaptığı açıklamada, bu alımın bölgedeki caydırıcılığı artıracağını vurguladı ve anlaşmanın kabul mektubunun ABD'ye gönderildiğini bildirdi.

ABD'nin, Yunanistan'a ilk F-35'lerin teslimatını 2028 yılında başlaması öngörülürken, Yunanistan'ın mevcut anlaşma kapsamında 20 adet daha F-35 satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, bu alımı ülkenin askeri modernizasyonu açısından "son yılların en önemli adımlarından biri" olarak değerlendirdi ve "Ülkemizin savunmasını güçlendirmek için bu büyük programı uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

F-35'lerin üreticisi Lockheed Martin’in Başkan Yardımcısı ve F-35 Programı Genel Müdürü Bridget Lauderdale, Yunanistan'ın F-35 programına katılan 19. ülke olduğunu belirterek, "Yunanistan ile ilişkilerimizi sürdürmek bizim için bir onurdur" şeklinde konuştu.

F-35 programına katılan diğer ülkeler arasında ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Kanada, Avustralya, Danimarka, Norveç, İsrail, Japonya, Güney Kore, Belçika, Polonya, Singapur, Finlandiya, İsviçre, Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan yer alıyor.