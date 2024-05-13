Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ankara'ya geldi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyarette bulunmak için Türkiye'ye geldi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 15.10 sıralarında Esenboğa Havalimanı'na indi.

BAKAN FİDAN VE YETKİLİLER KARŞILADI

Miçotakis ve beraberindeki heyeti havalimanında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer yetkililer karşıladı.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Miçotakis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmek için havalimanından ayrıldı ve Beştepe'ye doğru hareket etti.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Miçotakis'in ziyaretinde, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.