Yunanistan Başbakanı Miçotakis 57 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili özür diledi

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 57 kişinin ölümüne neden olan tren kazasına ilişkin açıklama yaptı. Larissa şehrinin kuzeyinde yer alan Tempi bölgesinde yük treni ile yolcu treni kafa kafaya çarpışmış, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

"BÜYÜK BİR ÖZÜR BORÇLUYUM"

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, "Devletin yanlışlarını cesurca kabul ederek kurbanların ailelerinin yanında yer alması gerekiyor" diyen Miçotakis, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Başbakan olarak herkese ama her şeyden önce kurbanların yakınlarına, hem şahsen hem de yıllarca ülkeyi yöneten herkes adına büyük bir özür borçluyum. Yunanistan'da 2023 yılında iki trenin aynı hat üzerinde karşı karşıya gelecek şekilde uzun süre seyir halinde olmasının kimse tarafından fark edilmemesi mümkün değil. İnsan hatasının arkasına saklanamayız. Hükümetin, yanlışlarını cesurca kabul ederek kurbanların ailelerinin yanında yer alması gerekiyor."

"YUNANİSTAN'I DEĞİŞTİRMEK İÇİN SİYASETTEYİM"

Demiryollarının ülke genelinde incelenmesi için bir komisyon kuracaklarını belirten Miçotakis, şöyle devam etti: "Ülkemizdeki demiryollarının ciddi şekilde sorunlu olduğunu biliyoruz. Demiryolları, bize yakışmayan ve değiştirmek istediğimiz Yunanistan’ın en bariz örneğidir. Şahsen bizi inciten ve eksikleri olan Yunanistan’ı değiştirmek için siyasetteyim. Her gün ülkemizi daha iyiye taşımak için çalışıyorum. Bunu çoğu zaman başarsam da bazen de başarısız oluyorum. Ülkemizi geriye çeken eksiklerimizi her geçen gün tamamlarsak ne kadar ilerleyeceğimizi de biliyorum. Hak ettiğimiz Yunanistan için savaşmaya devam edeceğim."