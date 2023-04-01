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Yunan Başbakanından seçimlerde Türkiye vaadi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, genel seçimler için kampanya yürütürken, Yunanistan'ın Türkiye ile olan kara sınırının tamamına duvar örme sözü verdi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 09:22
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten seçmenine Türkiye vaadi

Yunan Başbakanından seçimlerde Türkiye vaadi
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan İçişleri Bakanı Takis Theodorikakos ile birlikte Yunanistan’ın Türkiye sınırında bulunan Evros bölgesini ziyaret etti.

Miçotakis ülkedeki genel seçimler için kampanya yürütürken, ülkenin Türkiye ile olan kara sınırının tamamına duvar örme sözü verdi. 37,5 kilometre uzunluğundaki mevcut çelik duvara önümüzdeki 12 ay içinde 35 kilometre daha ekleme yapmayı planladıklarını açıklayan Başbakan Miçotakis, başka bir hükümetin iş başına gelmesi durumunda bu planın tamamen gündem dışı kalabileceğini belirtti.

2026 yılına kadar 100 kilometreden fazla duvar ekleneceğini belirterek, “Bugün Yunanistan'da bu projeye karşı savaşan siyasi güçler olmasından dolayı üzüntümü belirtmek isterim. Mevcut duvar ve vadettiğimiz duvarlar yasadışı göçe karşı etkili bir caydırıcı güç olacaktır. Ördüğümüz duvar geçen yıl kara sınırımızdan 250 binden fazla geçişin önlenmesine yardımcı oldu” dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında 212 kilometre kara sınırı bulunuyor. 2012'de Yunanistan tarafından Suriyeli mültecilerin geçişini önlemek için sınıra 3 metre yüksekliğinde ve 12,5 kilometre uzunluğunda metal duvar inşa edilmesi ile başlayan duvar projesi, Ekim 2020'de Afganistan'dan gelen göçmenlere karşı 5 metre yüksekliğinde ve 27 kilometre uzunluğunda yeni çelik duvarın inşaatı ile devam etti. Günümüzde 37,5 kilometre boyunca uzanan duvarın Yunanistan tarafında akustik önleyiciler ve aktif sınır ekipleri yer alıyor. Rescue raporuna göre Yunanistan’da 119 bin 700 mülteci bulunuyor.

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