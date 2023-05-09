Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Sudan arasında casus yazılım ticareti

Avrupa Parlamentosu'ndan yapılan açıklama ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Yunanistan onayı ile Sudan'a casus yazılım sattığı ortaya çıktı.

Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Sudan arasında casus yazılım ticareti

Avrupa Parlamentosu (AP) Raportörü Sophie In ‘t Veld, "Casus yazılımın Yunanistan tarafından verilen bir lisansla Kıbrıs'tan (Rum kesiminden) şu anda iki tarafın savaş halinde olduğu Sudan'a ihraç edildiğine dair kanıtlar var." dedi.

AP milletvekili ve Pegasus ve eş değer casus yazılım kullanımı hakkında oluşturulan komitenin raportörü In ‘t Veld, komitenin araştırmaları neticesinde hazırladığı raporun son halini sunmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

"CASUS YAZILIM GÜNEY KIBRIS'TAN İHRAÇ EDİLDİ"

"Bugün tahkikat komisyonu çalışmalarını tamamlıyor. Bu, Parlamentonun işinin bittiği anlamına gelmez. Casus yazılım istismarıyla ilgili hiçbir hükümet gerçekten sorumlu tutulmadı. Üye ülkeler ve AB Komisyonu rahat uyumamalı çünkü adalet yerini bulana kadar bu davayı sürdürmek niyetindeyim." ifadelerini kullanan In ‘t Veld, casus yazılım Predator'un Güney Kıbrıs Rum yönetiminden ihraç edildiğine dair soruyu şöyle yanıtladı:

"KANITLAR VAR"

"Casus yazılımın Yunanistan tarafından verilen bir lisansla Kıbrıs'tan (Rum kesiminden) şu anda iki tarafın savaş halinde olduğu Sudan'a ihraç edildiğine dair kanıtlar var."

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varviçyotis, ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak SYRIZA'nın ortaya attığı Predator'un Sudan'a ihraç edilip edilmediği iddialarına ilişkin geçen ay yaptığı açıklamada, "Basında çıkan haberlerden Sudan'a ihracat yapıldığı görülüyor." demişti.

YUNANİSTAN SİYASİ VE MALİ KAZANÇLAR İÇİN KULLANDI

Raporun ardından AP tarafından yapılan yazılı açıklamada casus yazılımın, Yunanistan, Polonya, Macaristan ve İspanya gibi ülkelerde muhalifleri, gazetecileri ve sivil toplumu izlemek, sindirmek ve itibarlarını sarsmak için kullanıldığı belirtildi.

Yunanistan'da muhalefet partisi lideri ve aynı zamanda AP milletvekili de olan Nikos Androulakis ve gazeteci Tanasis Kukakis gibi kişilerin dinlendiği skandala da değinilen raporda, "siyasi ve mali kazançlar için casus yazılımların gazetecilere, politikacılara ve iş adamlarına karşı kullanıldığı ve insan hakları sicili zayıf olan ülkelere ihraç edildiği" ifadeleri yer aldı.

Rapor, AP Genel Kuruluna haziranda sunulacak.

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