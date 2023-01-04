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Yunanistan medyası: ABD, Doğu Akdeniz’de arabulucu olabilir

Yunanistan'da yayımlanan To Vima gazetesindeki analizde, Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının belirlenmesi için ABD'nin arabuluculuk yapmaya niyetli olduğu iddia edildi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 15:50
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Yunanistan medyasında ABD'nin Doğu Akdeniz’de arabulucu olacağı iddia edildi

Yunanistan medyası: ABD, Doğu Akdeniz’de arabulucu olabilir
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İsim verilmeyen ABD kaynaklarına dayandırılan analizde, Girit'in güneybatısındaki sismik araştırmaların bölgede yeni gelişmeler için bir katalizör olabileceği ileri sürüldü.

Analizde ayrıca, ABD'nin, bölgedeki enerji kaynaklarının kullanımını sağlamak amacıyla, Doğu Akdeniz'de, Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs Rum kesimi arasında deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik arabuluculuk dahil olmak üzere bazı inisiyatifler almaya hazır olduğu iddia edildi.

Gazetede, Lübnan ve İsrail arasındaki anlaşmada önemli rol oynayan isimlerden ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Danışmanı Amos Hochstein'in muhtemel arabulucu olabileceği aktarıldı.

GİRİT'İN GÜNEYİNDE VE BATISINDA SİSMİK ARAŞTIRMA

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mora Yarımadası ve Girit'in güneybatısındaki iki parselde ExxonMobil tarafından sismik araştırmalara başlanacağını 7 Kasım'da duyurmuştu.

Yunanistan, İyon Denizi ve Girit Adası'nın batısı ile güneybatısında "SANCO SWIFT" isimli gemi ile sismik araştırma yapmak üzere 8 Kasım'da NAVTEX yayımlamıştı.

Ta Nea gazetesinin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde ExxonMobil'in, Yunan Hellenic Energy şirketiyle Girit'in güneyinde sondaj denemesini öne çekme olasılığını değerlendirdiği, Girit'in güneyinde yapılan iki boyutlu sismik araştırmaların net bir sonuç ortaya koyması halinde üç boyutlulara geçmeden doğrudan sondaj denemesi ihtimali üzerinde durulduğu iddia edilmişti.

GİRİT'İN KARA SULARININ 12 MİLE ÇIKARILMASI

Yunan basınında sık sık, Yunanistan'ın, Girit'in güneyi ve batısında karasularını 12 mile çıkarılabileceği iddiası gündeme gelirken Atina için harekete geçiş tarihinin Mart 2023 olabileceği ileri sürülmüştü.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise birçok kez yaptıkları açıklamalarda, bu kararın ulusal çıkarlara hizmet edeceği bir zamanda alınabileceğini savunmuştu.

EGE'DE KARA SULARININ 12 MİLE GENİŞLETİLMESİNE TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Girit'in çevresinde kara sularının 12 mile çıkarılacağına dair haberlere ilişkin, "Değil 12, Ege'de 1 mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995'te aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyoruz: Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz!" demişti. (AA)

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