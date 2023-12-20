Yunanistan özel üniversite açma hazırlığında

Miçotakis, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, eğitimde yapmayı planladıkları yeni yasal değişikliklere değindi.

Yunan lider, düzenlemenin yüksek öğrenimde önemli değişiklikler getireceğini söyleyerek, “Devlet üniversitelerine daha fazla destek vereceğiz, ayrıca kar amacı gütmeyen ve devlet üniversitesi statüsünde olmayan yüksek öğrenim kurumlarına Yunanistan’da faaliyet izni verecek gerekli çerçeveyi oluşturacağız.” dedi.

Miçotakis, yeni yasal düzenleme sayesinde yabancı öğrencilerin ülkeye gelmesinin yanında, her yıl yüksek öğrenim için yurt dışına çıkan yaklaşık 40 bin Yunan öğrencinin de ülkede kalmasını amaçladıklarını belirtti.

Başbakan Miçotakis, özel üniversitelerin eğitim programları ve kampüs düzenlemeleri için belli şartlar belirleyeceklerini ifade etti.

Miçotakis, düzenlemenin aynı zamanda ülkedeki sermayenin yurt dışına kaçmasını önlemeye de yönelik olduğunu vurguladı.

Yunanistan’da şu anda sadece devlet üniversiteleri var. Yabancı kolej adı altında hizmet veren eğitim kurumlarının üniversite diplomaları ise ülkede geçerli değil.