Yunanistan vatandaşı diş hekiminden tedavi olan çocuğa cinsel istismar iddiası

Edirne’de kent merkezindeki Özel Dent Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde görevli Yunanistan uyruklu diş hekimi O.M., tedavi ettiği 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu. Olaydan sonra mağdur kız, ailesine çok kötü durumda olduğunu ve kendini öldürmek istediğini söylemesi üzerine aile ne olduğunu anlamak için kızını dinleyince yaşanan iğrenç olayı öğrendi.

Ailenin şikayetiyle harekete geçen polis ekipleri şüpheli diş hekimini gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen 42 yaşındaki diş hekimi O.M., çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.



"53 GÜN SONRA SERBEST BIRAKILDI"

53 gün boyunca cezaevinde yatan diş hekimi O.M., kovuşturma aşamasındaki ilk duruşmada adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Mağdur aile, diş hekiminin Yunanistan’a kaçmasından, cinsel istismara uğrayan mağdur çocuklarına ve tanıklara baskı yapılmasından korktuklarını söyledi. Edirne Adliyesi konuşan kız çocuğun annesi E.K., gözyaşları içinde çocuğunun hakkını aradı. Çocuğun avukatı Şencan Taştan ise en kısa zamanda adaletin yerini bulacağına inandığını ifade etti.

İddiaya göre, diş hekimi O.M. hastası olan çocuğa, “Ben 42 yaşında olsam da cinsellik bizim için çok normal, bence yaşın küçük değil ve sen benim için çok özelsin” şeklinde mesajlar yolladı. Daha sonra kapalı Libra Terrace otoparkında merdivenlerinde zorla çocuğa sarılarak, öptüğü iddia edildi.



"İNTİHARA KALKIŞTI"

Cinsel istismara uğrayan kızın acılı annesi E.K., "16 yaşında bir kızım var. Diş probleminden dolayı özel bir diş kliniğine tedavi olmaya gidiyordu. Bu şahıs kızıma otoparkta sarılarak ve koklayıp, öpmeye çalışarak cinsel istismarda bulundu. Şahıs kızıma ben 42 yaşındayım, benimde 2 kızım var ve 16 yaşında olsan bile benim için cinsel birliktelik problem değil diyerek mesajlar atıyordu. Kızımdan, deneme kabininde resim istemekte, dekolteli fotoğraflar göndermesini istemektedir. Ayrıca eve gel şeklinde mesajları da var. Mesajların resimlerini mahkemeye sunduk. Biz bu konuda hakkımızı aramaya çalışıyoruz ve ailemizle psikolojik olarak zor durumdayız. Kaç hafta boyunca kızım okula da gidemiyor ve en son intihar etmeye kalkıştı” şeklinde konuştu.



“ADALET İSTİYORUZ”

Avukat Şencan Taştan, yaşanan iğrenç olayı kınayarak, “16 yaşındaki mağdur çocuk müvekkilim, sağlık hizmeti veren sanık diş hekimi tarafından, mağdur çocuğun özel bölgelerine kısa süreliğine dokunarak cinsel istismarda bulundu. Ayrıca cinsel yönde mesajlar atarak sürekli rahatsız ediyordu. Bu sanık sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismar suçundan 53 gün boyunca tutuklu kalmıştır. Daha sonra ise mahkemenin ilk celsesinde serbest bırakılmıştır. Bu durum ailesini ve çocuğun psikolojisini çok kötü bir şekilde bozmuştur. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Sonuçta burada söz konusu olan bir çocuktur. Başka çocukların zarar görmesini istemiyoruz. Hukuk herkese lazım olacaktır. Son olarak da Edirne Diş Hekimleri Birliğine şikayette bulunduk. Bu konuda da gereğinin yapılması istiyoruz” dedi.