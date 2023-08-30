Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Yunanistan'da 2023 yılının başından günümüze kadar toplam 89 Batı Nil virüsü enfeksiyonu vakası kaydedildi.

Bu vakaların 74'ünün merkezi sinir sistemini etkilediği, 15'inin de hafif belirtilerle sonuçlandığı aktarıldı. Geçtiğimiz hafta 31 yeni vaka teşhis edildi. On bir ölüm kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin hepsinin 64 yaşın üzerinde olduğu ve ortalama ölüm yaşlarının 82 olduğu belirtildi.

Karditsa, Larissa, Trikala, Imathia, Selanik, Pella, Pieria, Kilkis, Serres, Kavala, Drama, Rodopi, Kastoria ve Arta bölgesel birimlerindeki yerleşimlerde enfeksiyon vakaları kaydedildi.

Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY), vatandaşlara koruma tedbirlerine uyma çağrısında bulunarak, önümüzdeki dönemde başka vakaların da teşhis edilmesinin beklendiğini söyledi.