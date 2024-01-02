Yunanistan'da kaza yapan Türk kaptan tutuklandı

Haberdenizde.com'un Yunan basınından derlediği habere göre, Yunanistan'ın Vathy Avlida limanında iskeleye bağlama sırasında kaza yapan geminin kaptanı tutuklandı.

Herhangi bir yaralanmanın bildirilmediği kazada, denize sızıntı yaşanmadı ve kirlilik tespit edilmedi. Halkida Merkezi Liman İdaresi, geminin bağlı bulunduğu şirketten belgeler gelene kadar kaptanın tutuklanmasına karar verdi ve geminin limandan ayrılmasını yasakladı.

Tutuklanmayı, Yunan Deniz Hukuku'ndaki ilgili maddelere dayandıran yetkililer tehlikeli müdahale ve mallara zarar verme maddelerine dayandırdılar.

Yetkililer geminin kaptanı ve geminin adı hakkında bilgi vermedi.