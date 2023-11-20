Yunanistan'da korona virüs ölümlerinde artış

Yunanistan'da havaların soğumasıyla birlikte Kovid-19 vakalarına bağlı ölümler arttı. Yaşlı ve yüksek risk grubunda bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

KAYNAK: AA
Yunanistan'da korona virüs ölümlerinde artış

Yunanistan'da Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Theodoros Vasilakopulos, Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'ye korona virüsle ilgili açıklamalarda bulundu.

Vasilakopulos yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ölüm oranlarının "çok yüksek" olduğunu belirterek, virüse karşı aşılanmanın önemini vurguladı.

"ÖLÜ SAYISI HAFTADA ORTALAMA 50"

Vasilakopulos, "Korona virüsten kaynaklı ölü sayısının haftada ortalama 50 olması çok yüksek bir rakam. Yapılması gereken, ülkemizde var olan varyantları çok iyi önleyen aşıları yaptırmamız ve belirti olduğunda da test sayısını artırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Vasilakopulos, özellikle yaşlı ve yüksek risk grubunda bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

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