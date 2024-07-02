Yunanistan’da son yılların en kurak haziran ayı

Yunanistan’da en kurak haziran ayı

Yunanistan Meteoroloji Dairesi'nin yayımladığı rapora göre, 2007-2023 dönemi haziran ayı yağış ortalamaları ile bu yılın haziran ayı yağış ortalamaları karşılaştırıldı.

Atina merkezinde 2007-2023 döneminde ortalama 21 milimetre yağış kaydedilirken, bu yıl haziran ayında bölgede hiç yağış olmadı.

Livadia'da ortalama 40 milimetre, Sparta'da ise ortalama 35 milimetre olan yağışlar, bu yıl haziran ayında gerçekleşmedi. Ülke genelinde de haziran ayı yağışlarının, 2007-2023 ortalamalarının oldukça altında olduğu görüldü.

Dün yayımlanan bir başka raporda ise, 2010'dan bu yana 53 meteoroloji istasyonunda yapılan düzenli ölçümler incelendi ve bu yıl haziran ayı sıcaklık ortalamalarının, 2010'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

Bazı bölgelerde haziran ayı sıcaklık ortalaması, diğer yılların ortalamasından 4,8 derece daha yüksek çıktı. Ayrıca, gün bazında yapılan incelemede, 53 meteoroloji istasyonunun 11'inde, 2010'dan bu yana haziranda ölçülen en sıcak günler kaydedildi.

Rodos Adası'ndaki Lindos köyünde bulunan meteoroloji istasyonu, 43,6 derece ile haziran ayında ölçülen en yüksek sıcaklığı kaydetti.