Yunanistan'daki göçmen teknesi faciasında ölü sayısı 80'e yükseldi

Yunanistan açıklarında 14 Haziran'da alabora olan göçmen teknesindeki ölü sayısı 80'e ulaştı. Yunan sahil güvenliğinin olayda ihmali olduğu iddiaları ise gündemdeki yerini koruyor.

Yunanistan'daki göçmen teknesi faciasında ölü sayısı 80'e yükseldi

Yunan yetkililer, facianın yaşandığı bölgede iki kişinin daha cesedine ulaşıldığını ve otopsi için Kalamata Limanı'na sevk edildiğini duyurdu.

Öte yandan Yunanistan'da yayın yapan Efimerida Ton Sintakton gazetesi, facia sırasında olay yerinden geçen "Faithful Warrior" adlı petrol tankerinin kaptanının ifadesine dayandırdığı haberinde, sahil güvenlik ekiplerinin gemiyi olay yerinden uzaklaştırdığını öne sürdü.

Gazeteye göre, sahil güvenlik ekipleri aşırı yüklü teknenin tehlikeli şekilde sallandığını biliyordu ancak petrol tankerini kurtarma operasyonuna dahil etmek yerine bölgeden çıkarmayı tercih etti.

Ana muhalefet partisi SYRIZA lideri Aleksis Çipras da faciadan kurtulan göçmenleri ziyaret ederek bilgi aldı. Çipras, göçmenlerin kendisine Yunan sahil güvenlik ekiplerinin tekneyi İtalyan sularına doğru itmeye çalıştığını anlattığını söyledi.

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda meydana gelen faciada 104 kişi kurtarılmıştı. Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'un verdiği bilgiye göre teknede yaklaşık 700 kişi vardı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede ölü sayısının daha da artabileceği belirtiliyor.

Öne Çıkanlar
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Son Haberler
Kılıçdaroğlu’ndan yeni danışman ataması. Tüm danışmanlarının görevine son vermişti Güncel
Kılıçdaroğlu’ndan yeni danışman ataması. Tüm danışmanlarının görevine son vermişti
Darbe, "garson", tekerrür!!! Yazarlar
Darbe, "garson", tekerrür!!!
“Ağa devlete tabi olmak” ve CHP! Yazarlar
“Ağa devlete tabi olmak” ve CHP!
Tenkitsizlik havasız bırakır Yazarlar
Tenkitsizlik havasız bırakır
Seçim sonucu sistem onayı mıdır? Yazarlar
Seçim sonucu sistem onayı mıdır?
Saray Projesi Yazarlar
Saray Projesi
CHP’nin yol haritası nasıl olmalıdır? (ı) Yazarlar
CHP’nin yol haritası nasıl olmalıdır? (ı)