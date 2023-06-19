Yunanistan'daki göçmen teknesi faciasında ölü sayısı 80'e yükseldi

Yunan yetkililer, facianın yaşandığı bölgede iki kişinin daha cesedine ulaşıldığını ve otopsi için Kalamata Limanı'na sevk edildiğini duyurdu.

Öte yandan Yunanistan'da yayın yapan Efimerida Ton Sintakton gazetesi, facia sırasında olay yerinden geçen "Faithful Warrior" adlı petrol tankerinin kaptanının ifadesine dayandırdığı haberinde, sahil güvenlik ekiplerinin gemiyi olay yerinden uzaklaştırdığını öne sürdü.

Gazeteye göre, sahil güvenlik ekipleri aşırı yüklü teknenin tehlikeli şekilde sallandığını biliyordu ancak petrol tankerini kurtarma operasyonuna dahil etmek yerine bölgeden çıkarmayı tercih etti.

Ana muhalefet partisi SYRIZA lideri Aleksis Çipras da faciadan kurtulan göçmenleri ziyaret ederek bilgi aldı. Çipras, göçmenlerin kendisine Yunan sahil güvenlik ekiplerinin tekneyi İtalyan sularına doğru itmeye çalıştığını anlattığını söyledi.

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda meydana gelen faciada 104 kişi kurtarılmıştı. Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'un verdiği bilgiye göre teknede yaklaşık 700 kişi vardı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede ölü sayısının daha da artabileceği belirtiliyor.