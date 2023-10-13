Yunanistan'dan ABD'ye akıl almaz yalakalık. İsrail'e gönderecekler

Birlik Gazetesinde yer alan habere göre, Yunanistan bu hamlesi İsrail tarafından beklenmeyen bir gelişme olarak paylaşıldı. Atina yönetimi ABD'ye yaranablilmek için akılalmaz bir yalakalığa imza attı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı “PSARA” fırkateynini USS Gerald R. Ford uçak gemisinin yanına gönderme kararı aldı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, NATO kuvveti SNMG 2’nin bir parçası olarak “PSARA” fırkateyninin Doğu Akdeniz’de İsrail kıyılarına yakın bir yerde konuşlandırılmak üzere karar aldığı ileri sürülüyor.

“PSARA” fırkateyni, Kıbrıs adasının güneybatısında bulunan USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve ona eşlik eden ABD Donanması’na ait savaş gemi grubuna katılmak üzere denize açıldığı belirtiliyor.

Son saatlere Yunan basınında çıkan bu haberin doğruluğu hakkında şu ana kadar yetkili makamlarca herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu durumda Yunanistan da resmen savaşa müdahil olan ülkeler arasına girdi.