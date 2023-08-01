Yunanistan'ı karıştıran görüntü. Bakanlık gizli askeri üslerini ifşa etti

Komşuda çıkan yangınlar geçtiğimiz günlerde Yunan ordusuna ait bir cephaneliğin patlamasına neden olmuşu.

Söz konusu patlama sonrası soruşturma sürerken Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikolaos Hardalias'ın incelediği harita gündem oldu.

TOPLAMDA 29 FOTOĞRAF SERVİS EDİLDİ

Nikolaos Hardalias, Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın talimatıyla Gümülcine'deki mühimmat deposu, Selanik'teki akaryakıt deposu ve Larissa'da incelemelerde bulundu.

Bu incelemeleri Bakanlık internet sitesinde 29 fotoğraf ile servis etti. Söz konusu görsellerdeki bir ayrıntı ise ortalığı bir anda karıştırdı.

HARİTANIN ADALARDAKİ ÜSLERİ GÖSTERDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Nikolaos Hardalias'ın incelediği haritaların arasında gizli askeri tesislerin olduğu harita da yer aldı.

Sansürsüz haritanın adalardaki üslerle ilgili olduğu iddia ediliyor. 'Tehlikeli' hatanın fark edilmesinin ardından söz konusu harita sansürlenerek yeniden paylaşıldı.