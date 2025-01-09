Yunanistan'ın eski başbakanlarından Simitis'e son veda

Düzenleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın eski başbakanlarından Simitis'e son veda

Yunanistan'ın eski başbakanı Kostas Simitis, Atina'da düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Atina Metropol Katedrali'nde düzenlenen resmi törene Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Başbakan Kiryakos Miçotakis, Simitis'in yıllarca emek verdiği Panhelenik Sosyalist Hareketi Partisinin (PASOK) Lideri Nikos Andrulakis, siyasiler, Simitis'in yakınları ve sevenleri katıldı.

Törene katılanlar arasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ve GKRY'den siyasiler de yer aldı.

Simitis'in naaşı Katedrale getirilirken, büyük bir halk kalabalığı da Katedralin önünde toplandı.

Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, törende yaptığı konuşmada, "Bugün, modern tarihimizin büyük bir ismini üzüntü ve saygıyla uğurluyoruz." dedi.

Simitis'in hayatı boyunca cumhuriyeti ve değerlerini koruduğunu belirten Sakelaropulu, Simitis'in 8 yıllık başbakanlığı süresince hukuk devleti, altyapı ve yatırımlar açısından da ülkeye birçok kazanım getirdiğini ifade etti.

Miçotakis ise törende, en büyük rakiplerinden PASOK'un kurucusu ve bir dönem lideri olan Simitis için "Diktatörlükle mücadele etmiş bir savaşçıyı, değerli bir demokrasi adamını ve kibar bir rakibi uğurluyoruz." sözlerini kullandı.

Kilisedeki törenin ardından Simitis'in naaşı Yunan Parlamentosu önüne getirildi ve defnedilmek üzere Atina 1'inci Mezarlığı'na götürüldü.

Noel tatili için Korinthos'taki yazlığında bulunan Simitis, 5 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.

1936 doğumlu Simitis, Yunanistan'da defalarca iktidarda yer alan PASOK'un kurucu üyelerindendi.

Simitis, PASOK iktidarında birçok kez bakanlık yaparken, 1996-2004 yıllarında hem parti lideri hem de Başbakan olarak görev almıştı.

Hukuk ve ekonomi eğitimi alan Simitis, akademisyen kimliğiyle de birçok üniversitede dersler vermişti.

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