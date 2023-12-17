Yunanlılar şimdi de gözü Celal Hocaya dikti. Herkes bu benzerliği konuşuyor

Gerek yüzyıllık yemek tariflerimiz gerek tatlılarımız.. Yunanlıların, bizim yemeklerimiz olmasına rağmen sürekli sahiplenmeye çalışmasının sonunda sıra Celal Hocaya geldi..

Yunan TV Programcısı Ilias Alexiou’nun Celal Şengör ile benzerliği sosyal medyada kullanıcıların diline düştü. Giyim tarzından vücut yapısına hatta bakışlarına kadar benzerliği ile hayret ettiren Ilias Alexiou ile Celal Hoca’nın yan yana olduğu fotoğraflarının altına gelen yorumlar ise yüzleri güldürdü.

İşte o yorumlardan bazıları: