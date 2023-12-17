Yunanlılar şimdi de gözü Celal Hocaya dikti. Herkes bu benzerliği konuşuyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ufuk Cingöz
Yunanlılar şimdi de gözü Celal Hocaya dikti. Herkes bu benzerliği konuşuyor
Önce yemekler sonra tatlılar derken Yunanlılar şimdi de Celal Hocamızı çaldı. Yunan TV Programcısı Ilias Alexiou’nun Celal Şengör ile benzerliği sosyal medyanın dilinde.

Gerek yüzyıllık yemek tariflerimiz gerek tatlılarımız.. Yunanlıların, bizim yemeklerimiz olmasına rağmen sürekli sahiplenmeye çalışmasının sonunda sıra Celal Hocaya geldi..

Yunan TV Programcısı Ilias Alexiou’nun Celal Şengör ile benzerliği sosyal medyada kullanıcıların diline düştü. Giyim tarzından vücut yapısına hatta bakışlarına kadar benzerliği ile hayret ettiren Ilias Alexiou ile Celal Hoca’nın yan yana olduğu fotoğraflarının altına gelen yorumlar ise yüzleri güldürdü.

İşte o yorumlardan bazıları:

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