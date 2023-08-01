Yunanlılar Türk Karasularına itti. Sahil Güvenli kurtardı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan ekiplerince Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki aralarında çocukların da olduğu 41 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.



Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye 'KB-4510' isimli Sahil Güvenlik botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki, aralarında çocukların da olduğu 41 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçaklar, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.