Yunus Akgün’den olay paylaşım! Abdülkerim’den yanıt gecikmedi

Kaynak: Haber Merkezi
Yunus Akgün’den olay paylaşım! Abdülkerim’den yanıt gecikmedi

Galatasaray’da Singo ve Akanji transfer görüşmeleri sürerken Yunus Akgün’ün sosyal medyadaki paylaşımı gündem oldu.

Yunus Akgün, X hesabından “Galatasaray’ın Akanji veya Singo’ya ihtiyacı yok, Galatasaray’ın Akanji ve Singo’ya ihtiyacı var” ifadelerinin yer aldığı bir gönderiyi yeniden paylaştı.

yunus.jpg

Paylaşımda Abdülkerim Bardakçı’nın çalım yediği anlar dikkat çekti. Kısa süre sonra gönderiyi geri çeken Yunus, “Yanlışlıkla RT yaptım” diyerek açıklama yaptı.

yunus-akgun.jpg

ABDÜLKERİM’DEN ESPRİLİ CEVAP

Yunus’un açıklamasına Abdülkerim Bardakcı, “EyvAllah Yunus’um eyvallah” cevabını verdi. Bunun üzerine Yunus da “Abimmmm” yazarak kalp emojileriyle yanıtladı. İkilinin bu diyaloğu taraftarlar arasında espri konusu oldu.

abdulkerim.jpg

TRANSFER GÜNDEMİ SICAK

Galatasaray yönetimi ise bir yandan savunmaya takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Monaco’dan Wilfred Singo ve Manchester City’den Manuel Akanji için görüşmeler devam ediyor.

Son Haberler
Tırın freni boşaldı, sürücünün soğukkanlılığı faciayı böyle önledi
Tırın freni boşaldı, sürücünün soğukkanlılığı faciayı böyle önledi
ABD Merkez Bankası tarihinde bir ilk yaşandı!
ABD Merkez Bankası tarihinde bir ilk yaşandı!
Muhittin Böcek'ten sağlık durumuna dair açıklama
Muhittin Böcek'ten sağlık durumuna dair açıklama
Tarihi gece! Üç takım ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde
Tarihi gece! Üç takım ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde
Bu uygulama telefonunuzda varsa başınız yanabilir!
Bu uygulama telefonunuzda varsa başınız yanabilir!