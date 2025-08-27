Yunus Akgün’den olay paylaşım! Abdülkerim’den yanıt gecikmedi

Yunus Akgün, X hesabından “Galatasaray’ın Akanji veya Singo’ya ihtiyacı yok, Galatasaray’ın Akanji ve Singo’ya ihtiyacı var” ifadelerinin yer aldığı bir gönderiyi yeniden paylaştı.

Paylaşımda Abdülkerim Bardakçı’nın çalım yediği anlar dikkat çekti. Kısa süre sonra gönderiyi geri çeken Yunus, “Yanlışlıkla RT yaptım” diyerek açıklama yaptı.

ABDÜLKERİM’DEN ESPRİLİ CEVAP

Yunus’un açıklamasına Abdülkerim Bardakcı, “EyvAllah Yunus’um eyvallah” cevabını verdi. Bunun üzerine Yunus da “Abimmmm” yazarak kalp emojileriyle yanıtladı. İkilinin bu diyaloğu taraftarlar arasında espri konusu oldu.

TRANSFER GÜNDEMİ SICAK

Galatasaray yönetimi ise bir yandan savunmaya takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Monaco’dan Wilfred Singo ve Manchester City’den Manuel Akanji için görüşmeler devam ediyor.