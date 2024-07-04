Yunus balığı balıkçıların ağına takıldı. O anlar saniye saniye kaydedildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yunus balığı balıkçıların ağına takıldı. O anlar saniye saniye kaydedildi

Bursa'nın Kurşunlu sahilinde yunus balığı balıkçıların ağına takıldı. Saniye saniye kaydedilen o anlar dikkat çekti.

Olay anında çekilen görüntülerde, balıkçıların ağa dolanan yunusu fark etmeleri ve onu özgürlüğüne kavuşturmak için gösterdikleri çaba yer alıyor.

Balıkçıların biri, hiç tereddüt etmeden suya dalarak yunusu kurtarmak için mücadele ediyor.

Zorlu bir mücadelenin ardından, yunus balığı ağlardan özgürleştirilerek doğal yaşam alanına, yani denizin mavi sularına geri bırakılıyor.

Bu anlamlı kurtarma operasyonu, şans eseri bir kameraya yansıyarak, yunusun özgürlüğe kavuşma anını kaydetti.

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