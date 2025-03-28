Yunusemre Belediyesinde sıkı denetim

Manisa Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde denetimlerini artırarak halkın sağlığını ve tüketici haklarını koruma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar'ın öncülüğünde gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin iş yeri açma ruhsatlarının olup olmadığı, ürünlerde fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı ve fiyat listelerinin güncelliği, iş yerlerinin genel hijyen kurallarına uygunluğu, kasa ve raf fiyat uyumu, ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrolü gibi düzenlemelere uyulup uyulmadığı, genel düzen, tertip ve temizlik standartları denetlendi.

Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.