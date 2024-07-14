Yunuslardan 5 noktaya operasyon. 2 kişi yakalandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Kuştepe mevkiinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 5 noktaya düzenlenen operasyona Özel Harekat Asayiş Büro Amirliği ve Yunus Timleri de katıldı. Yapılan üst, araç ve ikamet aramalarında 685 gram bonzai, 19 gram metamfetamin, 6 bin 95 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 1 ruhsatsız tabanca ve 9 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 24 sentetik ecza, 2 ecstasy hap, 12.60 gram skunk ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonucunda A.Ş. ve E.B. isimli 2 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.