Yunusların dansı İstanbul sahillerini büyüledi

FATİH / MEHMET ALİ KÜÇÜKPINAR

İstanbul’un Yenikapı sahilinde, yunus balıklarının insanlarla adeta dostça bir dans sergilediği anlar, görenleri kendine hayran bıraktı. Kamera kayıtlarına yansıyan bu büyüleyici görüntüler, doğanın şehirle buluştuğu nadir anlardan birini ortaya koydu. Yunusların, kıyıya ve yüzen insanlara yakın mesafede özgürce süzülmesi, hem çevre sakinlerini hem de sahildeki vatandaşları şaşkınlık ve sevinç içinde bıraktı. Bu olağanüstü olay, doğa ile insan arasındaki bağın ne denli güçlü olabileceğini bir kez daha hatırlattı.

KIYIYA YAKIN YUNUS GÖÇÜ

Yenikapı sahilinde sabah saatlerinde başlayan yunus şöleni, çevredekilerin dikkatini çekti. Balıkçıların ve sahilde yürüyüş yapan vatandaşların bildirdiğine göre, yunus balıkları gruplar halinde kıyıya yaklaştı. Kamera kayıtlarında, yunuslar dalgalar arasında neşeyle sıçrarken, bazılarının yüzen insanlara yalnızca birkaç metre mesafede yüzdüğü gözlendi. Uzmanlar, yunusların bu davranışının, Marmara Denizi’nde besin bolluğunun artması ve suyun temizlenme eğilimine bağlı olabileceğini belirtti.

Deniz biyologları, yunusların insanlara yakın yüzmesinin, onların meraklı ve sosyal doğalarından kaynaklandığını ifade etti.

VATANDAŞLARIN TEPKİSİ

Yenikapı’da yunusları görenler, bu anları cep telefonlarıyla kaydetmeyi ihmal etmedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı. Bir vatandaş, “Yunuslar sanki bizimle konuşuyordu, inanılmaz bir deneyimdi” derken, bir diğeri, “İstanbul’da böyle bir manzara görmek umut verici” yorumunu yaptı. Görüntüler, özellikle gençler arasında doğa sevgisini pekiştiren bir etki yarattı.