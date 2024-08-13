Yurda kaçak sokulan 252 Jako papağan yeni adreslerine ulaştı

Kaynak: DHA
Yurda kaçak sokulan 252 Jako papağan yeni adreslerine ulaştı

Kaçak yollarla Türkiye'ye sokulup, Irak'a götürülmek istenirken, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan 252 papağan, Gaziantep'teki hayvanat bahçesine teslim edildi. Su kaybı nedeniyle bitkin düşen papağanlar karantinaya alındı.

Kaçak papağanlar yeni adreslerinde

Kongo Cumhuriyeti'nden Irak'a götürülmek üzere kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan ve İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen 252 jako papağan yen adreslerine ulaştı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirilen papağanlar su kaybı nedeniyle bitkin düştükleri için karantinaya alındı.

YENİ ADRESLERİNE ULAŞTI

İstanbul Havalimanı'nda kutular içinden bir takım sesler geldiği duyulunca, kapaklar açıldı papağanlarla karşılaşıldı. 4 Ağustos günü yaşanan olay sonrası Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. İncelemede, Kongo Cumhuriyeti'nden getirilen 252 papağanın Türkiye'ye sokulmak istendiği belirlendi. Koruma altına alınan papağanlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkilileri tarafından İstanbul'dan alındı. Papağanlar, sağlık kontrollerinin ardından karantinaya alındı. Karantina süreci biten papağanların daha sonra ziyaretçilerle buluşturulacağı belirtildi.

'KARANTİNA SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, "Kongo Cumhuriyeti'nde Bağdat'a götürülmek üzere İstanbul Havaalanı'na getirilen 252 papağan, kargo bölümünde ses çıkarmaları sonucu fark ediliyor.Tabii bunlar uygun koşullarda taşınmadıkları için oldukça su kaybetmişlerdi ve bitkinlikleri söz konusuydu. Hayvanat Bahçemize getirerek buradaki ilk kontrollerini ve sağlık taramalarını gerçekleştirdik. Şu anda karantina süreçleri devam ediyor. Papağanlar, görevlilerimiz tarafından çok sevdikleri karpuz ve çekirdeklerle besleniyor. Buradaki karantina süreçleri bittiği zaman, ziyaretçilerimizin de göreceği uygun kafeslere alacağız" diye konuştu

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