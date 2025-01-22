Yüreğimiz yangın yeri: Ölüm otelinde aynı aileden 14 kişi yok oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yüreğimiz yangın yeri: Ölüm otelinde aynı aileden 14 kişi yok oldu

Tüm Türkiye’yi derin bir yasa boğan faciada aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti. 76 kişinin göz göre göre yaşamını yitirdiği feci olayda kahreden detaylar gelmeye devam ederken bir aileden 14 kişinin yanarak can verdiği ortaya çıktı. Türk Hava Yolları (THY) çalışanın yangın sırasında annesini arayıp helallik istediği öğrenildi.

Bolu Kartalkaya'da otelde çıkan yangında yanarak hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) çalışanı Zehra Sena Gültekin'in, yangın esnasında yaptığıyla yürekleri dağladı.

00p.webp

AYNI AİLEDEN 14 KİŞİ YOK OLUP GİTTİ

Hayatını kaybeden 76 canımız arasında THY çalışanı Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 14 kişi de bulunuyordu. Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle eşi, üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya’ya gitmişti.

6y.webp

ANNESİNİ ARAYIP HELALLİK İSTEDİ

Yangın esnasında Zehra Sena Gültekin’in annesini arayıp helallik aldığı ortaya çıktı. Yangında Zehra Sena Gültekin, eşi, üç çocuğu ve yakınları yanarak hayatını kaybetti.

8i9.webp

TÜRKİYE'Yİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU

12 Katlı Grand Kartal Otel’de gece 03.00 sıralarında çıkan yangında otelde bulunan 238 müşteriden 76 kişi yaşamını yetirmiş 51 kişi de yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili yapılan soruşturma sonucu 9 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

88.jpg

ghzizh3xqaaktty.jpg

ii.jpg

Son Haberler
Asya borsalarında karışık seyir: Trump'ın ticaret tarifeleri etkisi (22 Ocak 2025)
Asya borsalarında karışık seyir
Liverpool yoluna tam gaz devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde günün sonuçları
Liverpool yoluna tam gaz devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde günün sonuçları
Adana'da reçeteli ilaçları satan şüpheli yakalandı
Adana'da reçeteli ilaçları satan şüpheli yakalandı
Borsa güne nasıl başladı? İşte son durum... (22 Ocak 2025)
Borsa güne nasıl başladı? İşte son durum... (22 Ocak 2025)
Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına ilişkin Barolar Birliği'nden dik duruş mesajı
Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına ilişkin Barolar Birliği'nden dik duruş mesajı