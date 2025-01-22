Yüreğimiz yangın yeri: Ölüm otelinde aynı aileden 14 kişi yok oldu

Bolu Kartalkaya'da otelde çıkan yangında yanarak hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) çalışanı Zehra Sena Gültekin'in, yangın esnasında yaptığıyla yürekleri dağladı.

AYNI AİLEDEN 14 KİŞİ YOK OLUP GİTTİ

Hayatını kaybeden 76 canımız arasında THY çalışanı Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 14 kişi de bulunuyordu. Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle eşi, üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya’ya gitmişti.

ANNESİNİ ARAYIP HELALLİK İSTEDİ

Yangın esnasında Zehra Sena Gültekin’in annesini arayıp helallik aldığı ortaya çıktı. Yangında Zehra Sena Gültekin, eşi, üç çocuğu ve yakınları yanarak hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'Yİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU

12 Katlı Grand Kartal Otel’de gece 03.00 sıralarında çıkan yangında otelde bulunan 238 müşteriden 76 kişi yaşamını yetirmiş 51 kişi de yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili yapılan soruşturma sonucu 9 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.