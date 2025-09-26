Yürek sızlatan an! Burdur’da motosiklet faciası! Ayakkabıdan tanıdı amcası!

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

ABurdur’da motosikletin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen amcası yeğeni ayakkabısından tanıdı.

Kaza, saat 16.30 sularında Burdur-Afyonkarahisar karayolu üzerinde gerçekleşti.

1-004.jpg

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Şahin (29) yönetimindeki 15 AAY 048 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarpıp devrildi.

Yürek sızlatan görüntü: Devrilen motosikletteki genç yaşamını yitirdiYürek sızlatan görüntü: Devrilen motosikletteki genç yaşamını yitirdi

3-004.jpg

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kaza anında motosiklet sürücüsü olay yerinde can verirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

4-003.jpg

Polis ekipleri tarafından yolda güvenlik tedbirleri alınırken, Şahin’in cenazesi Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

5-002.jpg

“AYAKKABISINDAN TANIDIM. MUSTAFA BU”

Olay yerine ulaşan Şahin’in amcasının, “Ayakkabısından tanıdım. Mustafa bu” sözleri ve babasının feryadı yürekleri dağladı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

yurek-sizlatan-an-burdurda-motosiklet-faciasi-ayakkabidan-tanidi-amcasi-yenicag-1.jpg

yurek-sizlatan-an-burdurda-motosiklet-faciasi-ayakkabidan-tanidi-amcasi-yenicag-2.jpg

yurek-sizlatan-an-burdurda-motosiklet-faciasi-ayakkabidan-tanidi-amcasi-yenicag-3.jpg

yurek-sizlatan-an-burdurda-motosiklet-faciasi-ayakkabidan-tanidi-amcasi-yenicag-4.jpg

Yürek sızlatan olay! Eşinin cesediyle bir hafta yaşamış!Yürek sızlatan olay! Eşinin cesediyle bir hafta yaşamış!

Son Haberler
9 günlük izinle 38,5 gün tatil: Turna.com 2026 resmi tatil rehberi
9 günlük izinle 38,5 gün tatil: Turna.com 2026 resmi tatil rehberi
INTERPOL'den Afrika'da dev operasyon: 1000'den fazla göz altı
INTERPOL'den Afrika'da dev operasyon: 1000'den fazla göz altı
Okan Buruk'tan rotasyon açıklaması! 'Sonraki maçı düşünerek kararlar alıyoruz'
Okan Buruk'tan rotasyon açıklaması! 'Sonraki maçı düşünerek kararlar alıyoruz'
Joao Pereira Galatasaray maçı öncesi iddialı konuştu: "Maç 11'e 11 oynanıyor"
Joao Pereira Galatasaray maçı öncesi iddialı konuştu: "Maç 11'e 11 oynanıyor"
Rantın büyüğü Çerçioğlu'na mı? Miktar dudak uçuklattı... "AKP'ye geçmeden iki gün önce..."
Rantın büyüğü Çerçioğlu'na mı? Miktar dudak uçuklattı... "AKP'ye geçmeden iki gün önce..."