Yürek sızlatan an! Burdur’da motosiklet faciası! Ayakkabıdan tanıdı amcası!

Kaza, saat 16.30 sularında Burdur-Afyonkarahisar karayolu üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Şahin (29) yönetimindeki 15 AAY 048 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarpıp devrildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kaza anında motosiklet sürücüsü olay yerinde can verirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri tarafından yolda güvenlik tedbirleri alınırken, Şahin’in cenazesi Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

“AYAKKABISINDAN TANIDIM. MUSTAFA BU”

Olay yerine ulaşan Şahin’in amcasının, “Ayakkabısından tanıdım. Mustafa bu” sözleri ve babasının feryadı yürekleri dağladı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

