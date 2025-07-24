Yürekler ağza geldi denizde can pazarı! Hatay'da denizde gerilim dolu dakikalar

Düzenleme: Kaynak: İHA

Hatay'ın Samandağ ilçesinde serinlemek için denize giren üç kız çocuğu rip akıntısına kapıldı. Kızların çırpındığını gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi. Korku dolu anların yaşandığı olayda kızlar can pazarı yaşadı.

Hatay'da denizde boğulma tehlikesi yaşayan 3 çocuğun kurtarılma anları kameraya yansıdı. Cankurtaran tarafından kurtarılan çocukların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Hatay'da serinlemek isteyen 3 kız çocuğu, Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde denize girdi. Bir süre sonra 3 çocuk, rip akıntısına kapıldı. Denizde 3 kız çocuğun çırpınmasını fark eden Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekibi, denize girerek kurtarma çalışması başlattı. Boğulma tehlikesi yaşayan 3 kız çocuğu akıntı içerisindeki korku dolu anları ise kameraya yansıdı. İtfaiye ve cankurtaranın müdahalesiyle kıyıya çıkarılan çocuklara ilk müdahale sahilde yapıldı. Ardından hastaneye sevk edilen çocukların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Yürekleri ağza geldi denizde can pazarı! Hatay'da denizde gerilim dolu dakikalar

Yürekleri ağza geldi denizde can pazarı! Hatay'da denizde gerilim dolu dakikalar

Yürekleri ağza geldi denizde can pazarı! Hatay'da denizde gerilim dolu dakikalar

Yürekleri ağza geldi denizde can pazarı! Hatay'da denizde gerilim dolu dakikalar

Yürekleri ağza geldi denizde can pazarı! Hatay'da denizde gerilim dolu dakikalar

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