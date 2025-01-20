Yürekleri ısıtan dostluk! Birlikte uyuyan kedi ve köpek görenleri şaşırttı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Amasya'nın Taşova ilçesinde, soğuk havada birbirine sarılarak uyuyan kedi ve köpeğin görüntüsü yürekleri ısıttı.

Üşüdükleri için birbirine sarılan kedi ve köpeğin bir banka ATM'sinin önünde, altlarına konulan paspasların üzerinde uyuduğu anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Hava sıcaklığının 2 derece olduğu sabahın erken saatlerinde yürüyüş yaparken bu manzarayla karşılaşan

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"LÜTFEN SOKAK HAYVANLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM"

Gökhan Torun, "Bu minik canlara denk geldim. Her ne kadar düşman gibi görünseler de bunların yan yana olması benim içimi öyle bir ısıttı ki, ben havanın soğukluğunu hissedemedim" dedi. Sevimli dostlarını sütle besleyen Torun, "Şunları gördükçe mutlu oluyoruz. Lütfen sokak hayvanlarımıza, canlarımıza sahip çıkalım." diye konuştu.

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