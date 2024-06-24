Yurt dışı çıkış harcı tartışmalarına AKP son noktayı koydu

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AKP Konferans Salonu'ndaki toplantı saat 15.10'da başladı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"SPEKÜLASYONLARA İTİBAR EDİLMEMELİDİR"

Sosyal medyada yayılan vergi haberleri hakkında konuşan Çelik, sosyal medyada yayılan 'Şuraya da vergi gelecek, buraya da vergi gelecek' yönündeki iddiaların çoğunluğunun spekülasyon olduğunu söyledi.

Çelik, resmi olarak açıklanmamış spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekildiğini, bir taslak söz konusu olduğunda uygun görülen her şeyin o taslağa yazıldığını söyledi.

Çelik açıklamalarının devamında, “Ekonomi yönetimimiz şeffaf bir program hazırlıyor. Son kararı siyasi irade verir. Vergide adalet hedeflenirken enflasyonist sonucun ortaya çıkmaması, üretim, istihdam, ihracat süreçlerinin etkilenmemesi büyük bir hassasiyetle değerlendirilecektir” ifadelerini kullandı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI

Yurt dışı çıkış harci hakkında da konuşan Çelik, yurt dışı çıkış harcında son karar verilene kadar ortaya atılan iddiaların hiçbirinin gerçek olmadığını belirtti. Çelik, “Bazen bir sunum yapılır orada bir taslak vardır. Taslakta bir konuyla ilgili 10 madde vardır. Ama bunlardan biri sızar. Konuyla ilgili son kararın verileceği toplantılar yapılmadı. Son toplantı yapılır karar verilip açıklanana kadar bunların hepsi spekülasyondan ibarettir” ifadelerini kullandı.