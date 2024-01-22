Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Aralık'ta yükseldi

Kaynak: Haber Merkezi
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Aralık'ta yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi’ni açıkladı.

TÜİK tarafından açıklanan bilgilere göre, YD-ÜFE, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 58,40 arttı.

İmalat yıllık yüzde 58,35 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 60,92 olurken, imalatta yüzde 58,35 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 51,29, dayanıklı tüketim malında yüzde 62,73, dayanıksız tüketim malında yüzde 63,44, enerjide yüzde 55,06, sermaye malında yüzde 66,37 artış olarak kaydedildi.
İmalat aylık yüzde 2,28 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,64 olurken, imalatta yüzde 2,28 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,98 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,31 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,30 artış, enerjide yüzde 3,32 azalış, sermaye malında yüzde 4,04 arttı.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 10 alt sektör daha düşük gelirken, 15 alt sektörde daha yüksek değişim görüldü.

YD-ÜFE sektörlerinden kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 40,87, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 43,50, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 44,99 ile endekslerin en az arttığı alt sektörlerden oldu. Bunu yanı sıra diğer mamul eşyalar yüzde 71,40, mobilya yüzde 71,29, b.y.s. makine ve ekipmanlar yüzde 70,74 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler arasında yer aldı.

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