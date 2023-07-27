Yurt dışına kaçmaya çalışan HDP'li eski Belediye Başkanı sınırda yakalandı

’PKK-KCK silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan istinafta dosyası bulunan Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi HDP’li eski Eş Başkanı F.A, 2016 yılında İstanbul Fatih Vezneciler patlamasında saldırıyı düzenleyen PKK-KCK üyesinin cenazesine katıldı.

Edirne’de dün gece geç saatlerde PKK-KCK terör örgütü üyesi F.A.'nın yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisinin alınması üzerine Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Meriç Nehri ve bölgesinde arama yaptı.

KAÇMA HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDI

Gece geç saatlere kadar nehirde ve askeri yasak bölgede süren arama-tarama çalışmaları sonucu, Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında kaçma hazırlığında olan F.A. yakalandı. Gözaltına alınan F.A.’nın emniyetteki işlemlerin ardından Edirne Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.