Yurt dışında yaşayanlar EYT'den nasıl emekli olacak? SGK uzmanı açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Yurt dışında yaşayanlar EYT'den nasıl emekli olacak? SGK uzmanı açıkladı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) durumundan nasıl faydalanabileceğini detaylı bir şekilde açıkladı.

Özgür Erdursun, başvuru süreci ve gereken şartlar hakkında bilgi verirken, aynı zamanda sıkça sorulan soruları da cevapladı.

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Erdursun'un X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'den emekli olabilirler. 08/09/1999 tarihine kadar Türkiye'den sigorta başlangıcı olanlar EYT'li olurlar. Ancak yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de çalışmaları olmasa bile yurtdışı borçlanması yaparak EYT'li olabilirler.

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KADINLAR BOŞTA GEÇEN SÜRELERİ BORÇLANABİLİR

Yurt dışında yaşayan kadınlar, boşta geçen süreleri ve çalıştıkları süreleri, erkekler ise çalıştıkları süreleri yurtdışı borçlanması yaparak prim günü satın alabilirler.

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Anlaşmalı olan ülkelerdeki ilk sigorta başlangıcı, Türkiye'den ilk sigorta girişi olarak kabul edilir. Çalışma olmayanlar için borçlanılan süre, işe başlama tarihini geriye çeker.

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Yurtdışı borçlanması, günlük brüt asgari ücretin yüzde 45'ine denk gelir. Borçlanma tutarı 300 TL ile 2 bin 250 TL arasında değişir. Borçlanma yapan kişi, ödeyeceği tutarı kendi belirleyebilir ve bu tutar, emekli aylığını belirler.

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Yurtdışı borçlanması ile emekli olan kişi, Türkiye'de çalışabilir. Ancak, yurtdışı borçlanmasıyla emeklilik hakkı elde eden kişi, Türkiye dışında başka bir ülkede çalışamaz ve sosyal yardım ya da işsizlik maaşı alamaz. Eğer çalışıyor, sosyal yardım ya da işsizlik maaşı alıyorsa, Türkiye'den aldığı emekli aylığını kestirmesi gerekir.

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Yurtdışı borçlanması ile SSK'dan iki, Bağ-Kur'dan iki olmak üzere toplam dört alternatifiniz bulunmaktadır. En az maliyetli ve en hızlı yolunuzu tercih ederek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

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