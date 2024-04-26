Yurt dışında yerleşikler 115 milyon dolarlık DİBS aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Nisan haftasında 143,4 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri açıkladı.

Bu veriler kapsamında, yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Nisan haftasında net 143,4 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirirken 115,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 15,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) alışı yaptı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 9 Nisan itibarıyla 38 milyar 16,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 19 Nisan'da 36 milyar 793,7 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 2 milyar 501,2 milyon dolardan 2 milyar 508,6 milyon dolara, ŞBS stokları da 148,4 milyon dolardan 162,3 milyon dolara çıktı.