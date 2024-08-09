Yurt dışından verilen her sipariş artık takip edilecek! Yeni sistem ortaya çıktı

Yurt dışından alışveriş yapanlara yönelik yapılan düzenlemeler devam ediyor.

Buna göre, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün, bundan böyle Türkiye’ye gelen her paketin hangi alışveriş sitesinden geldiğinin dijital ortamda kendisine bildirilmesini istediği iddia edildi.

HER PAKET BİLDİRİLECEK

Kargo ve lojistik şirketlerinin her paket için bu bildirimi yapacağı söylenirken, bu uygulamayla kimin yurt dışından hangi alışveriş sitesinden ürün aldığı takip edilebilecek.

HEDEFLENEN TARİH 15 AĞUSTOS

Coğrafi sınırlama yapılmaksızın tüm ülkelerden gelen paketler için bu uygulama yürürlüğe girecekken, yeni sistemin 15 Ağustos’a yetiştirilmesi istendi.

CEZA UYGULANACAK

Uygulamanın basitleştirilmiş gümrük beyannamelerinde "pazaryeri" isimli bir alan oluşturularak yapılması talep edilirken, doğru bilgi aktarılmaması durumunda operatör şirketlere ceza uygulanacak.

DÜZENLEMELER YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı kararıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, yurt dışı hızlı kargo alışveriş limiti 30 Euro’ya düşmüş, AB’den gelen kargolarda vergi yüzde 30’a, diğer ülkelerden gelen siparişlerde ise yüzde 60’a çıkarılmıştı.