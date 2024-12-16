Yurt genelinde sahte alkol operasyonu: 40 bin 388 litre ele geçirildi

Kaynak: İHA
Yurt genelinde sahte alkol operasyonu: 40 bin 388 litre ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte alkole yönelik 81 ilde düzenlenen "Çengel-11" operasyonlarında 40 bin 388 litre sahte ve etil alkolün ele geçirildiğini ve 85 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte alkole yönelik 81 ilde düzenlenen "Çengel-11" operasyonlarında 40 bin 388 litre sahte ve etil alkolün ele geçirildiğini ve 85 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

yilbasi1.webp

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu sahte alkol imalatı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik "Çengel-11" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 40 bin 388 litre sahte ve etil alkol ele geçirildi. Ayrıca sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 85 şüpheli yakalandı.

Son Haberler
MHP’den Suriye iddiası: Mehmetçik ve İsrail unsurları karşı karşıya gelebilir
MHP’den Suriye iddiası: Mehmetçik ve İsrail unsurları karşı karşıya gelebilir
Slovakya Ukrayna’yı taviz vermeye davet etti
Slovakya Ukrayna’yı taviz vermeye davet etti
Ünlü markada aile içi kriz: Parmak bastırıp hisseleri kızlarının üstüne yaptı
Ünlü markada aile içi kriz: Parmak bastırıp hisseleri kızlarının üstüne yaptı
Cilt yaşlanmasına neden olan hava kirlenmesine alınacak bireysel önlemler
Cilt yaşlanmasına neden olan hava kirlenmesine alınacak bireysel önlemler
Küresel piyasalar merkez bankaları faiz haftasına karışık seyirle başladı
Küresel piyasalar merkez bankaları faiz haftasına karışık seyirle başladı