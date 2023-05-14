Yurtdışı oylar böyle sayılıyor. İşte o görüntüler

Yurtdışındaki seçmenler, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 27 Nisan'da oy verme işlemine başlamıştı.

Yurtdışı oylar böyle sayılıyor. İşte o görüntüler

YSK'nin verilerine göre, 1 milyon 691 bin 531 seçmen oy kullandı.

Kullanılan oylar ATO Congresium Fuar Merkezi'ne getirildi. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na teslim edildi.

ARI KOVANI GİBİ

Oy verme işlemi tamamlandıktan sonra ATO Congresium Fuar Merkezi'nde yoğun bir çalışma başladı. Bu sırada ortaya çıkan görüntüler, arı kovanını andırdı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

5 AYRI KİLİT TAKILI ODA

Yurt dışındaki oyların büyük çoğunluğu, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na ulaştı ve kapısında 5 ayrı kilit takılı bir odada sıkı güvenlik önlemleriyle korundu. Bu kilitlerin anahtarı, YSK Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve AKP, CHP, İYİ Parti ve MHP'nin temsilcilerinde bulunuyor. Ancak, bu 5 temsilci bir araya gelmeden odanın kapısı açılamıyor.

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