YTB Başkanı Eren'den yurt dışındaki vatandaşlara ''Evim Yuvan Olsun'' çağrısı

Eren, yayımladığı video mesajda, "Şu anda depremlerden etkilenen insanlarımızın en büyük ihtiyaç duyduğu şey, sıcak bir yuva." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bu kapsamda "Evim Yuvan Olsun" kampanyasını başlattığını vurgulayan YTB Başkanı Eren, şunları kaydetti:

"Ben biliyorum ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’nin farklı yerlerinde kullanmadıkları ya da boş yerleri var. Bu kampanya sayesinde devletimizin gözetiminde evlerinizi depremden etkilenen insanlarımıza açabilirsiniz. Bu kampanyaya yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hepsinin katılmasını arzu ediyor sizleri sevgiyle selamlıyorum.