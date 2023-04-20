Yurtdışı üretici enflasyonu uçtu. Yüzde 80'e fırladı

Yurtdışı üretici enflasyonu bir yılda yüzde 79,20 arttı. Bu üreticinin yurtdışından getirip, yeni mallar ürettiği ürünlerin en az yüzde 80 arttığı anlamına geliyor

Yurtdışı üretici enflasyonu uçtu. Yüzde 80'e fırladı

2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,35 ve on iki aylık ortalamalara göre %79,20 arttı.

İMALAT YILLIK YÜZDE 40,48 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %33,63, imalatta %40,48 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %39,26, dayanıklı tüketim malında %42,80, dayanıksız tüketim malında %39,44, enerjide %23,04, sermaye malında %44,24 artış olarak gerçekleşti.

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İMALAT AYLIK YÜZDE 1,66 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %1,35, imalatta %1,66 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %1,69, dayanıklı tüketim malında %2,35, dayanıksız tüketim malında %1,42, enerjide %2,79, sermaye malında %1,25 artış olarak gerçekleşti.

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Yıllık YD-ÜFE'ye göre 9 alt sektör daha düşük, 16 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden metal cevherleri %15,90, kok ve rafine petrol ürünleri %23,04, ana metaller %30,03 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık içecekler %64,70, diğer metalik olmayan mineral ürünler %56,47, fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç %55,18 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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Aylık YD-ÜFE'ye göre 15 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık azalış gösteren tek alt sektör %0,10 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler oldu. Buna karşılık içecekler %6,62, diğer mamul eşyalar %4,08, ana metaller %3,25 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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