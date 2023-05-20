Yurtdışında oy verme işlemi bugün başlıyor. 167 noktada sandık kurulacak

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi bugün başlıyor. Yurtdışı temsilciliklerde 24 Mayıs'ta, gümrüklerde ise 28 Mayıs'ta saat 17.00'ye kadar oy verilebilecek.

Yurtdışında oy verme işlemi bugün başlıyor. 167 noktada sandık kurulacak

BBC Türkçe'nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi bugün başlıyor. Yurtdışı temsilciliklerde 24 Mayıs'a, gümrüklerde ise 28 Mayıs'ta saat 17.00'ye kadar oy kullanılabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yine Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kurulacak.

Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.

Yurtdışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, 14 Mayıs'taki seçimlerde olduğu gibi, YSK'nın belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından yurt dışı oylar da, diğer sandıkların açılmasıyla birlikte sayılacak.

Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın nezaretinde yapılacak.

KATILIM ORANI 52,69 OLDU

ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere başta olmak üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda daha yüksek oy aldığı bazı ülkelerde oy verme süresinin kısaltılması eleştirilere neden olmuştu.

Örneğin 135 binden fazla seçmenin bulunduğu ABD’de, sandıkların sadece iki gün, 20 ve 21 Mayıs’ta kurulacağı açıklanmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK’nın 14 Mart'ta açıkladığı ikinci tur oy verme tarihlerini değiştirdiğini kaydederek itiraz başvurusu yapmıştı.

YSK itirazlar sonrası; ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de 20-24 Mayıs arasında oy verileceğine hükmetmişti.

14 Mayıs seçimleri için Türkiye’nin yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında toplam 1 milyon 817 bin 10 kişi oy kullandı. Katılım oranı yüzde 52,69 oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyların yüzde 57,47'sini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 39,57'sini Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu almıştı.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın oy oranı yüzde 1,90, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 1,06 olmuştu.

Muharrem İnce, 11 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adaylığından çekilmişti.

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