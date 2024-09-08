Yurtiçinde dengeler değişti. Tahminler yükseldi

OVP’DE TAHMİNLER YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2025-2027 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Program kamuoyuna açıkladı. Buna göre, 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3,5'a çekilirken enflasyon beklentisi yine bu yıl için yüzde 33'ten yüzde 41,5'e çıkarıldı. Cari açık bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 1,7'e düşürüldü.

ENFLASYON BEKLENTİ ALTINDA

Türkiye'de yıllık tüketici enflasyonu, sıkı para politikası ve baz etkisiyle ağustosta yüzde 51,97 ile son bir senenin en düşük seviyesine indi.

BÜYÜME HIZ KESTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ikinci çeyrek verilerine göre, yıllık yüzde 2,5 ile beklentilerin altında bir büyüme gösterdi. Çeyreklik bazda da büyüme yüzde 0,1 ile sınırlı kaldı.

FİTCH’TEN KREDİ NOTU AÇIKLAMASI

Fitch Türkiye’nin kredi notunu B+’dan BB-‘ye yükseltirken, görünüm durağan olarak korundu.

GIDA FİYATLARI UÇTU

Küresel gıda fiyatların ağustosta yıllık yüzde 1,1 düşerken, Türkiye'de gıda enflasyonu yıllık yüzde 44,4 artış kaydetti.

İSTİHDAMDA DÜŞÜŞ

ABD'de tarım dışı istihdam, ağustosta 142 bin kişi artışla beklentilerin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,2’ye indi.

OPEC’TEN ERTLENEN ARTIŞ

OPEC+ kırılgan taleple beraber düşen fiyatlar sebebiyle petrol üretim artış planını erteledi. Alınan bu kararla petrol fiyatları yükselişe geçti.