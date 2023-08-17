Yürüme engelli çocuğun denize girme hayalini belediye ekipleri gerçekleştirdi

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde ikamet eden 14 yaşındaki yürüme engelli Hilmi Güneş'in denize girme hayalini Edremit Belediyesi ekipleri gerçekleştirdi.

KAYNAK: AA
Yürüme engelli çocuğun denize girme hayalini belediye ekipleri gerçekleştirdi

Güneş'in yakınları, Edremit Belediyesine ulaşıp engelli çocuklarının hiç denize girmediğini belirterek bu konuda destek istedi.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Hilmi Güneş'i İvrindi ilçesindeki evinden özel donanımlı minibüsle alarak Edremit'e getirdi.

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İlçenin Altınkum plajlarındaki engelli rampasının bulunduğu yerde denize giren Güneş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekiplerinin yardımıyla uzun süre suda kalarak hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı'nın destek olmasıyla deniz hayalini gerçekleştiren Güneş, suya plajda bulunan tatilciler alkışları arasında girdi.

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Tayfun Canlı, gazetecilere, İvrindi ilçesinde yaşayan Hilmi Güneş'in bir tanıdığı vasıtasıyla belediyenin halkla ilişkiler birimine ulaştığını söyledi.

Cankurtaran ekipleriyle iletişime geçtiklerini ifade eden Canlı, "Bir hafta öncesinden planladık. Bugün de burada sahildeki vatandaşlarımızın alkışlarıyla birlikte Hilmi kardeşimiz denize girdi." dedi.

Canlı, bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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